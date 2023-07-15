Otogardaki değnekçisinin katil zanlıları yakalandı

Adana'da otogarda yazıhanesi olan Vural Çural G. (31) bir süre önce işletmesini Ömer Y.'ye (49) devretti. İddia göre; otogarda değnekçilik yapan Göksel Onmaz (56), Güçlü ve Ömer Y.'den 500 bin lira para istedi. Göksel Onmaz para vermeyi kabul etmeyen 2 kişiyi, "Size burada ekmek yedirmem" diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü. Bunun üzerine Vural Çural G., yanına 6 arkadaşını alarak otogara gidip Göksel Onmaz'ı buldu. Çıkan silahlı kavgada Onmaz'ı göğsünden, boynundan ve başından vurarak öldürüldü. Polis, cinayet olayına karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Hakim karşısına çıkan 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 YERİNDEN VURULDU
Olay, 12 Temmuz'da Yüreğir ilçesindeki Yüreğir Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda değnekçi olarak çalışan Göksel Onmaz, çay ocağında oturduğu sırada yanına daha önceden husumetli olduğu Vural Çural G. ile 6 arkadaşı geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce; Vural Çural G.'nün arkadaşları Hayrettin K. (26), Oğuzhan B. (25), Yusuf Z. (21), Onmaz'a tabancalarla ateş açtı. Onmaz, göğüs, boyun ve başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheliler ise otogardan kaçarak, izlerini kaybettirdi.
PARA İSTEDİĞİ İDDİASI
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Vural Çural G.'nün, otogardaki yazıhanesini bir süre önce Ömer Y.'ye (49) devrettiği, Onmaz'ın ise ikisinden de 250'şer bin lira para istediği ileri sürüldü. Vural Çural G. ile Ömer Y.'nin parayı vermeyi kabul etmemesi üzerine Onmaz'ın "Size burada ekmek yedirmem" diyerek tehdit ettiği, olay günü de konuyu konuşmak için buluştukları iddia edildi.
KÜFRETTİ İDDİASI
Polis, şüphelilerin saklandıklarını adresleri tespit etti. Adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde, Onmaz'ın küfretmesi üzerine tartışmanın çıktığını ve bunun üzerine darbedip, tabancayla ateş açtıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi tutuklandı.