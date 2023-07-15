Otogardaki değnekçisinin katil zanlıları yakalandı

PARA İSTEDİĞİ İDDİASI

Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanmaları için çalışma başlattı. Vural Çural G.'nün, otogardaki yazıhanesini bir süre önce Ömer Y.'ye (49) devrettiği, Onmaz'ın ise ikisinden de 250'şer bin lira para istediği ileri sürüldü. Vural Çural G. ile Ömer Y.'nin parayı vermeyi kabul etmemesi üzerine Onmaz'ın "Size burada ekmek yedirmem" diyerek tehdit ettiği, olay günü de konuyu konuşmak için buluştukları iddia edildi.