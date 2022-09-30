Haberler Yaşam Haberleri Otomatik Vites Geçişlerinde Sarsıntı Neden Olur? Arabada Vuruntu ve Sarsıntısız Vites Geçişi Nasıl Yapılır?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:47 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:47

Otomatik Vites Geçişlerinde Sarsıntı Neden Olur? Arabada Vuruntu ve Sarsıntısız Vites Geçişi Nasıl Yapılır?

Otomatik vites arabalar sürüş kolaylığından dolayı sıkça tercih ediliyor. Özellikle araba kullanmaya yeni başlamış olanlar bu kolaylığı sayesinde trafikte kendilerini daha rahat hissedebiliyorlar. Debriyaj ile uğraştırmayı da gerektirmediğinden dolayı sürücülere kullanım rahatlığı sağlamaktadır. Kolaylıkları yanında bazı sıkıntılı durumlarla da karşılaşmak mümkündür. Bu durumlardan biri de vuruntu ve sarsıntılı vites geçişidir. Sarsıntı neden olur? Arabada vuruntu ve sarsıntısız vites geçişi nasıl yapılır? Merak edilenleri tüm detayıyla sizin için araştırdık…

Otomatik Vites Geçişlerinde Sarsıntı Neden Olur? Arabada Vuruntu ve Sarsıntısız Vites Geçişi Nasıl Yapılır?

Son zamanlarda araç sahibi olmak isteyenler kolaylık ve rahatlığından dolayı otomatik vites arabayı tercih ediyorlar. Otomatik vites, hız ve çekişi ayarlamaya yarayan dişlilerin sürücü müdahalesi olmadan kendiliğinden kontrol edilebildiği araç türlerini anlamına gelmektedir. Otomatik vites sistemine sahip olan bu araçlarda, hareket için sadece gaz ve fren pedalı kullanılmaktadır. Otomatik araçlarda da birtakım sıkıntılar meydana gelebilmektedir. Bunlardan biri de otomatik vites geçişlerinde sarsıntı neden olur? Vuruntu ve sarsıntısız vites geçişi için tüm detayları açıklayacağız…

OTOMATİK VİTES GEÇİŞLERİNDE SARSINTI NEDEN OLUR?

Otomatik vites geçişlerinde sarsıntı birçok sebepten dolayı meydana gelebilir. Otomatik vites araçlarda bazı sistemler kullanılmaktadır. Vites geçişlerindeki titreme ve sarsıntı sürüş dengesini olumsuz yönde etkileyen bir etkendir. Genel olarak büyük problemlere sebep olmasa da yoğun trafik olan zamanlarda sürekli dur kalk yapmak zorunda olan sürücü için rahatsız edici bir hal alabilir. Otomatik vites geçişlerinde sarsıntı olmasının sebepleri, balataların aşınması, şanzımana yağ sızıntısı veya genel bakım eksikliğinden kaynaklı oluşabilir. Bu sorunun giderilmesi için yetkili servisten destek alınabilir. Sürüş kalitesi ve trafikte oluşabilecek herhangi bir durum oluşturmaması açısından otomatik viteste oluşan sarsıntı sorununun giderilmesi gerekmektedir.

ARABADA VURUNTU VE SARSINTISIZ VİTES GEÇİŞİ NASIL YAPILIR?

Otomatik vitesli araçlarda hareketli parçaların eskimesi, aracın genel bakımının yapılmaması veya şanzıman yağının yeterli yağlama yapamaması durumlarında vuruntu yaşanılabilir. Vuruntu, vites geçişleri sırasında ses çıkartarak sanki arkadan hafif bir darbe almış gibi kendini belli eder. Bu sesin sebebi genellikle vitesin tam olarak geçememesi ve dönen parçaların ani hareketinden kaynaklı olup sorunun kaynağı tam otomatik ve yarı otomatik araçlarda farklılık gösterebilmektedir. Bazı özel servisler kullanılması gereken yağ dışında yağlar kullandığı içim olan probleme pek faydası olamıyor. Bu sebeple araç servis kitapçığında belirtilen özellikte yağın bulunması ve mümkünse kitapçıkta belirtilen marka model yağın kullanılması gerekir. Özel servise araç bırakıldığında özellikle bu yönde dikkat edilmesinde fayda vardır.

Vites geçişlerinde vuruntu ve sarsıntıyı önlemek için aracın kullanım kılavuzunda yer alan kullanım şeklini uygulamak ve kılavuzdaki bakım periyodlarını yerine getirmek gerekmektedir. Kılavuzda belirtilen tipte araç için uygun olan yağların kullanımı ve orijinal parça kullanılmasına dikkat edilmesi şanzıman sisteminin ömrünü uzatacaktır. Sert kalkış ve ani frenlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Böylelikle sarsıntı sorunu da çözülmüş olacaktır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomatik Vites Geçişlerinde Sarsıntı Neden Olur? Arabada Vuruntu ve Sarsıntısız Vites Geçişi Nasıl Yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA