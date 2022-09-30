Otomatik Vites Geçişlerinde Sarsıntı Neden Olur? Arabada Vuruntu ve Sarsıntısız Vites Geçişi Nasıl Yapılır?

Son zamanlarda araç sahibi olmak isteyenler kolaylık ve rahatlığından dolayı otomatik vites arabayı tercih ediyorlar. Otomatik vites, hız ve çekişi ayarlamaya yarayan dişlilerin sürücü müdahalesi olmadan kendiliğinden kontrol edilebildiği araç türlerini anlamına gelmektedir. Otomatik vites sistemine sahip olan bu araçlarda, hareket için sadece gaz ve fren pedalı kullanılmaktadır. Otomatik araçlarda da birtakım sıkıntılar meydana gelebilmektedir. Bunlardan biri de otomatik vites geçişlerinde sarsıntı neden olur? Vuruntu ve sarsıntısız vites geçişi için tüm detayları açıklayacağız…

OTOMATİK VİTES GEÇİŞLERİNDE SARSINTI NEDEN OLUR?

Otomatik vites geçişlerinde sarsıntı birçok sebepten dolayı meydana gelebilir. Otomatik vites araçlarda bazı sistemler kullanılmaktadır. Vites geçişlerindeki titreme ve sarsıntı sürüş dengesini olumsuz yönde etkileyen bir etkendir. Genel olarak büyük problemlere sebep olmasa da yoğun trafik olan zamanlarda sürekli dur kalk yapmak zorunda olan sürücü için rahatsız edici bir hal alabilir. Otomatik vites geçişlerinde sarsıntı olmasının sebepleri, balataların aşınması, şanzımana yağ sızıntısı veya genel bakım eksikliğinden kaynaklı oluşabilir. Bu sorunun giderilmesi için yetkili servisten destek alınabilir. Sürüş kalitesi ve trafikte oluşabilecek herhangi bir durum oluşturmaması açısından otomatik viteste oluşan sarsıntı sorununun giderilmesi gerekmektedir.

ARABADA VURUNTU VE SARSINTISIZ VİTES GEÇİŞİ NASIL YAPILIR?

Otomatik vitesli araçlarda hareketli parçaların eskimesi, aracın genel bakımının yapılmaması veya şanzıman yağının yeterli yağlama yapamaması durumlarında vuruntu yaşanılabilir. Vuruntu, vites geçişleri sırasında ses çıkartarak sanki arkadan hafif bir darbe almış gibi kendini belli eder. Bu sesin sebebi genellikle vitesin tam olarak geçememesi ve dönen parçaların ani hareketinden kaynaklı olup sorunun kaynağı tam otomatik ve yarı otomatik araçlarda farklılık gösterebilmektedir. Bazı özel servisler kullanılması gereken yağ dışında yağlar kullandığı içim olan probleme pek faydası olamıyor. Bu sebeple araç servis kitapçığında belirtilen özellikte yağın bulunması ve mümkünse kitapçıkta belirtilen marka model yağın kullanılması gerekir. Özel servise araç bırakıldığında özellikle bu yönde dikkat edilmesinde fayda vardır.

Vites geçişlerinde vuruntu ve sarsıntıyı önlemek için aracın kullanım kılavuzunda yer alan kullanım şeklini uygulamak ve kılavuzdaki bakım periyodlarını yerine getirmek gerekmektedir. Kılavuzda belirtilen tipte araç için uygun olan yağların kullanımı ve orijinal parça kullanılmasına dikkat edilmesi şanzıman sisteminin ömrünü uzatacaktır. Sert kalkış ve ani frenlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Böylelikle sarsıntı sorunu da çözülmüş olacaktır.