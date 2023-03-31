Haberler Yaşam Haberleri Otomatik Vites Harfleri Ve Anlamları – Otomatik Viteste P, R, N, D, L Ne Demek?
Giriş Tarihi: 31.3.2023 09:42 Son Güncelleme: 31.3.2023 09:42

Otomatik Vites Harfleri Ve Anlamları – Otomatik Viteste P, R, N, D, L Ne Demek?

Otomatik vites araçlarda vites üzerinde bir kısım harfler vardır. Otomatik vites harfleri ne anlama gelir sorusu da bu kapsamda merak edilebilir. Otomatik vites harf anlamları bilindiğinde aracı çok daha bilinçli şekilde kullanabilirsiniz. Harflerin her birinin ifade ettiği bir anlam ve sürü modu vardır. Otomatik viteste p r n d l ne demek sorusunu sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Otomatik Vites Harfleri Ve Anlamları – Otomatik Viteste P, R, N, D, L Ne Demek?

Otomatik vites araçların bir kısım özellikleri ve sürüş modu, manuel araçlardan farklıdır. Bu farklılıkların başında şanzıman sistemi gelir. Otomatik vites harfleri ne anlama gelir sorusu da konu ile ilgili yapılan araştırmaların başındadır. Otomatik vites harf anlamları, aracı nasıl kullanmanız hakkında da sizlere bilgi verecektir. Otomatik viteste p r n d l ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Otomatik Vites Harfleri Ne Anlama Gelir?

Otomatik vites araçlar, manuel vites araçlara nazaran daha konforlu bir sürüş sistemine sahip olan araçlardır. Debriyaj bulunmayan bu araçlarda vites değiştirme sorunu olmadığından araç kullanmak çok daha pratik hale gelir. Günümüzde her geçen gün yeni bir şanzıman sisteminin geliştirildiğini görürsünüz. Bu sistemler ile sürüş modu çok daha konforlu bir hale gelir. Otomatik vites araçlarla ilgili merak edilen konulardan biri de vitesin üzerinde yazan harflerdir. Vitesin üzerinde yazan harflerin her birinin ifade ettiği bir anlam ve sürüş modu vardır.

Otomatik Viteste P R N D L Ne Demek?

Otomatik vites araçlarda genellikle P, R, N, D ve L harfleri bulunur. Bazı araçlarda L harfi yerine M harfi yer alır. Her iki harf türünün de işlevi aynıdır. Otomatik vites araçlarda harflerin anlamları şu şekildedir.

  • P: Aracın park konumudur. Bu konumda araç şanzımanı kilitlenir ve hareket etmez.
  • R: Geri vites konumudur. R konumunda araç geri geri hareket eder.
  • N: Nötr, yani boş konumudur.
  • D: "drive" yani ileri sürüş modudur. Araç bu modda ileri doğru hareket eder.
  • L: Aracın manuel sürüş modudur. Vites bu konuma getirildiğinde direksiyondaki vites değiştirme kolu kullanılarak vites değiştirilebilir.

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Otomatik Vites Harfleri Ve Anlamları – Otomatik Viteste P, R, N, D, L Ne Demek?
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