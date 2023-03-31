Otomatik Vites Harfleri Ve Anlamları – Otomatik Viteste P, R, N, D, L Ne Demek?

Otomatik vites araçların bir kısım özellikleri ve sürüş modu, manuel araçlardan farklıdır. Bu farklılıkların başında şanzıman sistemi gelir. Otomatik vites harfleri ne anlama gelir sorusu da konu ile ilgili yapılan araştırmaların başındadır. Otomatik vites harf anlamları, aracı nasıl kullanmanız hakkında da sizlere bilgi verecektir. Otomatik viteste p r n d l ne demek sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Otomatik Vites Harfleri Ne Anlama Gelir?

Otomatik vites araçlar, manuel vites araçlara nazaran daha konforlu bir sürüş sistemine sahip olan araçlardır. Debriyaj bulunmayan bu araçlarda vites değiştirme sorunu olmadığından araç kullanmak çok daha pratik hale gelir. Günümüzde her geçen gün yeni bir şanzıman sisteminin geliştirildiğini görürsünüz. Bu sistemler ile sürüş modu çok daha konforlu bir hale gelir. Otomatik vites araçlarla ilgili merak edilen konulardan biri de vitesin üzerinde yazan harflerdir. Vitesin üzerinde yazan harflerin her birinin ifade ettiği bir anlam ve sürüş modu vardır.

Otomatik Viteste P R N D L Ne Demek?

Otomatik vites araçlarda genellikle P, R, N, D ve L harfleri bulunur. Bazı araçlarda L harfi yerine M harfi yer alır. Her iki harf türünün de işlevi aynıdır. Otomatik vites araçlarda harflerin anlamları şu şekildedir.