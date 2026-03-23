Otomobil dereye uçtu 3 kardeş öldü

Giresun'da kontrolden çıkarak dere yatağına uçan otomobildeki 3 kardeş öldü. Tirebolu ilçesinde dün sabah Ahmet Çakmak'ın (52) kullandığı otomobil, Yılgın köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan dere yatağına yuvarlandı. Feci kazada sürücü Ahmet Çakmak ile araçta bulunan ablası Bülbül Düzgün (76) ve ağabeyi Selahattin Çakmak (66) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Çakmak'ın oğlu Fatih Çakmak (24) ile Ziya Düzgün (60) ise ağır yaralandı.