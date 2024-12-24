Otomobil ile çarpışmıştı: Motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti!

İzmir'de meydana gelen olayda dün akşam geçirdiği trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü Seren Kocaman (28), kaldırıldığı Kiraz Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Kocaman'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Arkacılar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dün akşam saatlerinde Kocaman'ın kullandığı motosiklet, M.K. idaresindeki otomobil ile çarpışmış, Kocaman yaralanmıştı.