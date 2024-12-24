Otomobil ile çarpışmıştı: Motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti!

Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Kocaman'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Arkacılar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dün akşam saatlerinde Kocaman'ın kullandığı motosiklet, M.K. idaresindeki otomobil ile çarpışmış, Kocaman yaralanmıştı.