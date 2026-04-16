Otomobil ile duvara çarpan sürücü hayatını kaybetti

Ekipleri alarma geçiren kaza Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Cemal Buğra Alacan idaresindeki 07 CTX 677 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak duvara çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberin ardından yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Berra İ. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralı kadın itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasını ardından otomobilden güçlükle çıkartıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.