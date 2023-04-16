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Giriş Tarihi: 16.4.2023 00:16 Son Güncelleme: 16.4.2023 00:26

Kırıkkale'de otomobil ile eve çarpan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti

Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak eve çarpı. Kazada otomobil sürücü olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Çarpmanın etkisiyle evin çatısı ve duvarları yıkıldı, otomobil hurdaya döndü.Ev sahibi Mehmet Gümüşay "İftar davetindeydik. Arkadaşlar telefonla arayarak kaza oldu dediler. Geldiğimde kazayı gördüm. Ev yıkılmış, araba ters dönmüş, şoförü de ölmüş"dedi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de otomobil ile eve çarpan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti

Kaza gece saatlerinde Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Cezmi Acar 35) idaresindeki 71 ACT 858 plakalı otomobil, Kırıkkale-Konya karayolu Kırıkkale istikametinde seyir halindeyken Bahşılı ilçesi Mevlana Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bir eve çarptı

Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ters dönen otomobil içinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık görevlilerince araçtan çıkarıldı.Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen sürücünün cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.Otomobilin eve çarpmasıyla evin çatısı ve duvarları yıkılarak maddi hasar oluştu.

Ev sahibi Mehmet Gümüşay, gazetecilere yaptığı açıklamada evin depo olarak kullanıldığını belirterek, " Kırıkkale'de iftar davetindeydik. Arkadaşlar bizi telefonla arayarak kaza oldu dediler. Geldiğimde kazayı gördüm. Ev yıkılmış, araba ters dönmüş, şoförü de ölmüş galiba." ifadelerini kullandı.

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Kırıkkale'de otomobil ile eve çarpan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti
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