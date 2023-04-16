Kırıkkale’de otomobil ile eve çarpan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti

Kaza gece saatlerinde Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Cezmi Acar 35) idaresindeki 71 ACT 858 plakalı otomobil, Kırıkkale-Konya karayolu Kırıkkale istikametinde seyir halindeyken Bahşılı ilçesi Mevlana Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bir eve çarptı

Olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ters dönen otomobil içinde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık görevlilerince araçtan çıkarıldı.Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen sürücünün cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.Otomobilin eve çarpmasıyla evin çatısı ve duvarları yıkılarak maddi hasar oluştu.

Ev sahibi Mehmet Gümüşay, gazetecilere yaptığı açıklamada evin depo olarak kullanıldığını belirterek, " Kırıkkale'de iftar davetindeydik. Arkadaşlar bizi telefonla arayarak kaza oldu dediler. Geldiğimde kazayı gördüm. Ev yıkılmış, araba ters dönmüş, şoförü de ölmüş galiba." ifadelerini kullandı.