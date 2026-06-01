Kaza, ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesinde Erdemli- Karaman Ayrancı yolu üzerinde Arslanlı-Kösereli yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 EAB 904 plakalı hafif ticari araç ile 33 AYY 234 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Merkez bölgeye, sağlık ve jandarma ekiplerini sevk etti.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak kenara alınan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. 6 yaralı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.