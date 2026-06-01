Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Giriş Tarihi: 1.06.2026 18:16 Son Güncelleme: 1.06.2026 18:25

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

İHA
Kaza, ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesinde Erdemli- Karaman Ayrancı yolu üzerinde Arslanlı-Kösereli yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 EAB 904 plakalı hafif ticari araç ile 33 AYY 234 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Merkez bölgeye, sağlık ve jandarma ekiplerini sevk etti.

Olay yerine ulaşan ekipler, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak kenara alınan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. 6 yaralı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

#ERDEMLİ #MERSİN #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

