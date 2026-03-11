Haberler Yaşam Haberleri Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 11.03.2026 22:32

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

İHA
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 19.30 sıralarında Lüleburgaz ilçesi Siteler Mahallesi Özcanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil ile motosikletli kurye çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz