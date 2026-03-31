Otomobil ile motosiklet çarpıştı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İlçenin Ayvanat Mahallesi Yunus Emre Bulvarı'nda B.A. idaresindeki otomobil ile Furkan A. (17) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Furkan A., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan genç, Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Furkan A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

