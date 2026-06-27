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Giriş Tarihi: 27.06.2026 11:12

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Feci kazada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Kurtgözü hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Feci kazada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Kaza, Akçakale ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayraklı Kavşağı istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet Kurtgözü idaresindeki 63 AKM 537 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen İ.B. yönetimindeki 34 JZ 3750 plakalı otomobille henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kurtgözü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#ŞANLIURFA #AKÇAKALE

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Feci kazada 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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