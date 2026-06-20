Otomobil ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çığlık Mahallesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Nefil Önal'ın kullandığı 07 VA 154 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 PK 968 plakalı panelvan türü araç kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalede otomobil sürücüsü Nefil Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazada yaralanan panelvan sürücüsü ve beraberindeki yolcu ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.