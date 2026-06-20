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Giriş Tarihi: 20.06.2026 15:45

Otomobil ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Nefil Önal (58) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Otomobil ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Çığlık Mahallesi Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Nefil Önal'ın kullandığı 07 VA 154 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 PK 968 plakalı panelvan türü araç kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalede otomobil sürücüsü Nefil Önal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazada yaralanan panelvan sürücüsü ve beraberindeki yolcu ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Otomobil ile panelvan araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
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