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Giriş Tarihi: 19.4.2023 23:55 Son Güncelleme: 20.4.2023 00:05

Otomobil ile polis aracı çarpıştı: 3’ü polis 6 yaralı

Aksaray'da bir otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Otomobil ile polis aracı çarpıştı: 3’ü polis 6 yaralı

Feti Sevinç (52) idaresindeki 68 HV 849 plakalı otomobil ile polis memuru Cansu Yılmaz (30) kontrolündeki 68 A 5954 plakalı ekip aracı Aksaray-Ankara karayolu TOKİ Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra polis memurları Senanur Bulat (26) ve Osman Dündar (51) ile Ahmet Tarık Sevinç (20) Hatice Sevinç (49) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobil ile polis aracı çarpıştı: 3’ü polis 6 yaralı
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