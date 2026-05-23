Haberler Yaşam Haberleri Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 23.05.2026 11:43

Burdur’da kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa Yılmaz (37) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Burdur - Antalya Kara yolu üzeri Antalya Kavşağında yaşadı. Ali A. (54) idaresindeki 07 RT 227 plakalı otomobil ile Süleyman K.'nin (37) kullandığı 60 SB 961 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsüyle birlikte takla atarak devrilen 60 SB 961 plakalı hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Hüseyin Y. (24), İsmail Resul K. (19), Mustafa Ü. (37) ve Mustafa Yılmaz (37) yaralandı.

KURTARILAMADI

Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır aralı Mustafa Yılmaz doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Takla atan hafif ticari araç hurdaya dönerken kapıları ve araçta bulunan eşyalar yola saçıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

