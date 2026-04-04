Haberler Yaşam Haberleri Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 4.04.2026 17:55 Son Güncelleme: 4.04.2026 19:18

Nevşehir-Gülşehir karayolunda bir otomobil tırı sollamak isterken dorseye çarptı. Meydana gelen feci kazada 2 kişi yaralanırken, 2 yaşındaki çocuğun da hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEHTAP AYDOĞAN
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Gülşehir Karayolu'nda meydana gelen kazada B.Y. idaresindeki otomobil, Yüksel M. idaresindeki tırı sollamak isterken dorseye çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde otomobilde bulunan sürücü Y.M. ile eşi D.N.Y.'nin yaralı olduğu tespit edilirken, annesinin kucağında bulunan 2 yaşındaki E.Y.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, 2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazayı anlatan tır sürücüsü Yüksel M. ise, "Ben kendi şeridimde gidiyordum ve araç arkamdan geliyordu. Herhalde daldı sola doğru fazla kaçtı. Sonra geri sağa gelmeye çalıştı. Geri sola kaçmak isterken arabasının sağ tarafını benim sol arka köşeme vurdu" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz