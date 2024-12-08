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Giriş Tarihi: 8.12.2024 11:44

Otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

Korkunç haber Düzce'de sabah saatlerinde meydana geldi. Çekiciye arkadan çarpan otomobil kağıt gibi ezildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. İşte haberin detayları...

İHA
Otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Bolu-Düzce sınırına yakın bir mevkiide meydana geldi. İstanbul'dan Ankara istikametine giden Bayram Açıkgöz idaresindeki 06 EY 3288 plakalı otomobil, çekiciye arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Bayram Açıkgöz ve yolcu Aziz Emre Baş hayatını kaybetti, H.K.(27) ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ölü, 1 yaralı
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