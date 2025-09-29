Haberler Yaşam Haberleri Otomobil, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 29.9.2025 04:37

Otomobil, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırımdaki 4 yaya çarpan ve ardından takla atan aracın karıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İHA
Kaza, İskenderun ilçesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki 4 yayaya çarptı ardından da takla atarak ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye; sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin ilk müdahaleleriyle birlikte kazada 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildiler. Olayda yaralanan şahısların vücutlarının parçalarıysa ekipler tarafından toplandı.

Kazada hayatını kaybeden 3 şahsın cansız bedeniyse cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Yaralı şahısların hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

