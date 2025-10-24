Otomobil, kamyona çarptı 3 kardeş can verdi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Azmi Çıracı'nın (40) kullandığı otomobil, Gölbez Yaylası'ndaki tek şeritli yolda dönüş yapmak isteyen Hacı Ahmet Solak'ın kullandığı kamyona yandan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan kardeşleri Salih Çıracı (33) ve Tamer Çıracı'nın (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon şoförü ise gözaltına alındı. Bu arada sürücü Azmi Çıracı'nın, kaza yaptığı yere 50 metre mesafedeki mobilya atölyesinde çalışan oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16) da geçen 17 Ekim'de üzerine kereste düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.