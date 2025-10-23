Otomobil kamyona çarptı; 3 kardeş öldü

Kaza, ilçeye bağlı Gölbez Yaylası'nda yaşandı. Azmi Çıracı (40) hakimiyetindeki 68 AET 449 plakalı otomobil, tek şeritli yolda dönüş yapmak isteyen Hacı Ahmet Solak idaresindeki 68 ABE 988 plakalı kamyona yandan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü ile birlikte araçta bulunan kardeşleri Salih Çıracı ve Tamer Çıracı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kamyon şoförü gözaltına alındı. İki kardeşi ile birlikte kazada can veren Azmi Çıracı'nın 16 yaşındaki oğlu Nuri Can Çıracı'yı da geçtiğimiz hafta mobilya atölyesindeki iş kazasında kaybettiği öğrenildi.