Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 5 yaralı

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki drenaj kanalına uçtu. 8 yaşındaki Nasıf Çalış ile 26 yaşındaki Hakan Sey yaşamını yitirirken, 5 kişi ağır yaralı. Salihli ilçesi Kemerdamları Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada Şerif Ç. (32) idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki drenaj kanalına uçtu. Otomobil sürücüsü ile yanındaki Hakan Sey (26), Gülümser Ç. (28), Filiz A. (18), Suna Güneş S. (24), Nasıf Çalış (8) ve Senay Ç. (5) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneyee kaldırılan Nasıf Çalış ile Hakan Sey doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan yaralılardan Senay Ç. ve Filiz A. ise Manisa Celal Bayar Hastanesi'ne sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

