Haberler Yaşam Haberleri Otomobil karşı şeride geçip hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 19.03.2026 15:20

Konya’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin karşı şeriden geçip, hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişide yaralandı.

TOLGA YANIK
Kaza, saat 13.15 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolu üzeri Bağlıkurt mevkiinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyir halinde olan Sergen Dikmen (36) idaresindeki 42 DLT 94 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Otomobil, karşı şeritten gelen Sami Kutlu idaresindeki 42 AJS 081 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu Sami Kutlu ile Yusuf Kutlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı 4 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

