Haberler Yaşam Haberleri Otomobil markete böyle daldı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 29.03.2026 21:41

Tokat’ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, iki araca çarptıktan sonra bir markete girdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Kaza, Erbaa ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.M.Y. idaresindeki 55 AYB 32 plakalı Toyota marka otomobil kontrolden çıktı. Hızını alamayan araç, önce seyir halindeki bir otomobile, ardından yol kenarında park halindeki başka bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bulunan markete girdi. Kazada sürücü ile birlikte toplam 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

