Haberler Yaşam Haberleri Otomobil park halindeki tıra çarptı: Sürücü ağır yaralandı!
Giriş Tarihi: 14.04.2026 22:57 Son Güncelleme: 14.04.2026 23:16

Kırıkkale'de park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar oluşurken, sürücü araçta sıkıştı. Hastaneye kaldırılan otomobilin sürücüsü olan köy muhtarı ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzettin köyü muhtarı Fatih Akbuğa idaresindeki 50 SB 110 plakalı otomobil, A.S.'nin kullandığı park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde ağır hasar oluşurken, sürücü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan muhtarın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
