Otomobil refüje çıkarak savruldu! Acı kazada Umay bebek hayatını kaybetti

Milas-Bodrum karayolu üzerindeki havalimanı kavşağında, Bodrum'dan Milas yönüne seyreden otomobil, kavşağa yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüje çıkarak durabildi.

11 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

İlk belirlemelere göre araçta bulunan 3 kişilik ailenin içinde yer alan 11 aylık Umay Olcay bebek, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan anne Z.A.O ile baba K.O. hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaralıların durumlarının stabil olduğu belirtildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ise olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.