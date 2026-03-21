Haberler Yaşam Haberleri Otomobil restoranın duvarına çarpıp 5 metre yükseklikten aşağı düştü! Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 21.03.2026 20:16

İstanbul Silivri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, 5 metre yükseklikten restoranın duvarına çarparak düştü. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mustafa KAYA
Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Selimpaşa Liman'ında meydana geldi. Seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Restoranın duvarına çarpan hafif ticari araç, 5 metre yükseklikten düştü. Kazada 2 kişi, araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürücü ve yolcu kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

