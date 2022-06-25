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Giriş Tarihi: 25.6.2022 22:12 Son Güncelleme: 25.6.2022 22:15

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Özgür Nakişçi (44) idaresindeki otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 35. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobildeki anne Asiye Nakişçi'nin (41) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, sürücü baba Nakişçi ile birlikte Bektaş (71), Gonca (32), oğulları Burak Kadir (13), Yusuf Emre (9) ve Ahmet Arif Nakişçi (4) yaralandı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Ahmet Arif Nakişçi'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
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