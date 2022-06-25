Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Özgür Nakişçi (44) idaresindeki otomobil, Aksaray-Adana karayolunun 35. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobildeki anne Asiye Nakişçi'nin (41) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, sürücü baba Nakişçi ile birlikte Bektaş (71), Gonca (32), oğulları Burak Kadir (13), Yusuf Emre (9) ve Ahmet Arif Nakişçi (4) yaralandı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Ahmet Arif Nakişçi'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.