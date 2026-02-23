Haberler Yaşam Haberleri Otomobil su birikintisine düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti
Giriş Tarihi: 23.02.2026 14:01

Otomobil su birikintisine düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 78 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Muhammet Özer
Otomobil su birikintisine düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti
  • ABONE OL
Mehmet Yılmaz (78) idaresindeki 27 D 7567 plakalı otomobil, Çöçelli Mahallesi istikametinden Evri Mahallesi yönüne seyir halindeyken virajı alamayarak kontrolden çıktı. Savrulan araç, mevsimsel su birikintisine düşerek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobil sudan çıkarılırken, sürücü Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için morga kaldırıldı. Kazaya karışan araç da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil su birikintisine düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz