Otomobil su birikintisine düştü: Sürücü Hayatını Kaybetti

Mehmet Yılmaz (78) idaresindeki 27 D 7567 plakalı otomobil, Çöçelli Mahallesi istikametinden Evri Mahallesi yönüne seyir halindeyken virajı alamayarak kontrolden çıktı. Savrulan araç, mevsimsel su birikintisine düşerek kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobil sudan çıkarılırken, sürücü Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi, gerekli işlemlerin yapılması için morga kaldırıldı. Kazaya karışan araç da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.