Otomobil Terme Çayı’na uçtu: 1 ölü

Samsun'un Terme ilçesine bağlı Çangallar mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Terme Çayı kenarında asfalt yol üzerinde seyir hâlinde olan Oktay Karaağaç (46) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu ırmağa uçtu.

Kaza sonrası durumun 112 Acil Servis'e bildirilmesiyle olay yerine ambulans, itfaiye, jandarma ve Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) sevk edildi. TAKE ekiplerinin müdahalesiyle araçta bulunan Oktay Karaağaç sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Oktay Karaağaç, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.