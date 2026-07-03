Otomobil TIR’ın altına girdi: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Organize Sanayi yolu Recep Konuk Caddesi üzerinde meydana geldi. F.A. idaresindeki 33 ABY 478 plakalı TIR ile 42 AGA 464 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Otomobil TIR'ın altına girerken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu araçtaki Alparslan A. (29) ile Mustafa B'nin (29) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kazada yaralanan Musab El Casim (27) ile Ali El Casim (27) ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. TIR sürücüsü F.A. gözaltına alındı.