Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:32

Karaman'da otomobilin yol kenarında park halinde duran TIR’a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Orhan Şahin ve İran uyruklu eşi Roya Jigari hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Kızık köyü yakınlarında meydana geldi. Kent merkezinden Kızık köyüne gitmekte olan Orhan Şahin (55) idaresindeki 70 EA 329 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında park halinde duran 63 AHV 801 plakalı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yapılan kontrollerde sürücü Şahin ile yanında bulunan İran uyruklu eşi Roya Jigari'nin (50) hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenazeler itfaiyenin uzun uğraşları sonucu araç içerisinden çıkartılabildi. Soruşturma sürüyor.

Otomobil TIR’ın altına girdi; Sürücü ve İranlı eşi öldü
