Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet K. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Musa Contarlı yönetimindeki zeytinyağı yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan İsmet K. ile yanındaki Hasan Kuşcu, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin kontrolünde Kuşcu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü Musa Contarlı da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.