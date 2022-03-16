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Giriş Tarihi: 16.3.2022 23:34 Son Güncelleme: 16.3.2022 23:39

Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 42 yaşında Hamit Bingöl otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bingöl tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmek isteyen 42 yaşındaki Hamit Bingöl isimli adama karşı yönden gelen henüz sürücüsü öğrenilemeyen 42 VR 386 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Hamit Bingöl ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan adama olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Hamit Bingöl burada doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hamit Bingöl'ün cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

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Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
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