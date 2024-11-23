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Giriş Tarihi: 23.11.2024 02:12

Otomobil yola çıkan ineğe çarptı: 1’i ağır 5 yaralı

Karaman’da yola çıkan ineğe otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

İHA
Otomobil yola çıkan ineğe çarptı: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Ş. (21) yönetimindeki otomobil, aniden yola çıkan ineğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan inek telef olurken, kazada otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Emine Ş. (48), Cennet Hümeyra Ş. (11), Yiğit Ç. (15) ve Rabia Ç. (17), yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Rabia Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Otomobil yola çıkan ineğe çarptı: 1’i ağır 5 yaralı
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