Otomobilde başından vurulmuş, katili erkek arkadaşı çıkmıştı: O cani için karar verildi!

'KEŞKE OLMASAYDI'

Harun Kurt'un yargılanmasına Bursa 9'uncu Mahkeme tarafından devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Harun Kurt, Fatma Elif Kutlu'nun yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısının 'Kadına Karşı Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle yargılanmasını, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşmada son sözü sorulan Harun Kurt, 'Pişmanım, keşke böyle olmasaydı' diye kendini savundu.

'TELEVİZYONLARI İZLEYEMİYORUM'

Fatma Elif Kutlu'nun babası Recep Kutlu, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, annesi Emine Kutlu da artık televizyonları izleyemediğini sanığın en ağır cezayla yargılanmasını talep etti. Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme başkanı kararı açıkladı. Heyet, Harun Kurt'u 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan Ağırlaştırılmış müebbet, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıl hapis ile 30 bin lira adli para cezası verdi.

