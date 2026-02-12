Otomobilde silahlı saldırı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Zafer Şeyban hayatını kaybetti. Şeyban'ın 14 Ekim 2025'teki sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle 7. Cadde'de park halinde bulunan 54 YU 777 plakalı otomobilde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz durduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, araçtaki Zafer Şeyban'ın (47) silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

SUÇ KAYDI VAR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda cinayet şüphelisinin S.Ö. (34) olduğunu tespit etti. Ekipler, olay sonrası 54 ACJ 562 plakalı otomobille kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan, hayatını kaybeden Zafer Şeyban'ın 14 Ekim 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı, "Siz benimle uğraşmaya devam edin. Beni bitirmeye uğraşıyorsunuz ya. Sıra size de gelecek" şeklindeki paylaşımı dikkati çekti. Ayrıca, yapılan incelemede, hayatını kaybeden Zafer Şeyban'ın 'kasten yaralama', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' başta olmak üzere 5, şüpheli S.Ö.'nün ise 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 2 kaydı bulunduğu tespit edildi.