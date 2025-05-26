Otomobildeki gizli tehlike! Yangın söndürme tüpünü ihmal etmeyin!

İstanbul'da geçtiğimiz perşembe günü İkitelli Basın Ekspres yolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Kullanılamaz hale gelen aracın sahibi Yüksel Bilişah, "Sağ olsun millet durdu ama kimsede yangın tüpü yok, olanlar da boş çıktı. Genel olarak yangın tüplerimiz boş. Beton mikseri durdu, yardımcı olmak için. Onunda suyu yetmedi. Sonuç bu." dedi. Bilişah'ın dikkat çektiği yangın tüpleri, trafikteki milyonlarca araç dikkate alındığında günlük hayatta ne kadar tehlikeli bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösterdi.

ARAÇ YANGINLARI HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Araçlarda bulunan yangın tüplerini mercek altına alan SABAH'ın ulaştığı bilgilerde; İstanbul İftaiyesi tarafından yayımlanan rapora göre 2019-2023 yılları arasında megakentte toplam 62 bin 983 yangının 8 bin 720'si araçlarda meydana geldi. Buna göre söz konusu yıllarda çıkan yangınların yüzde 13,84'ünün araç kaynaklı olduğu görülüyor. Yine rapora göre, araç yangınlarının toplam yangınlara oranı 2019'da yüzde 11,92 iken 2023'te bu oranın yüzde 16,46'ya çıktığı görülüyor.

MUAYENEDE 'HAFİF KUSURLU' SAYILIYOR

Türkiye'de yangın tüpü bulundurmayan otomobiller, muayenede 'hafif kusurlu' görülüyor. Aracın muayeneden geçmesi için şart olarak belirlenmeyen yangın tüpleri ise itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar hayat kurtarıyor. 1 kg kapasiteli yangın tüpleri, 300 ila 500 TL arasında satışa sunuluyor. Sıcaklıkların da artmasıyla uzmanlar, araç sahiplerini yangın tüpü olmadan seyahate çıkmamaları konusunda uyarıyor.

İLK MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Konuya ilişkin SABAH'a değerlendirmede bulunan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sivil Savunma Amiri İkram Özdemir, araç yangınlarında ilk dakikaların hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Olay yerine bazen 2 dakikada varabiliyoruz, bazen 10 dakikada. Eğer çevredeki araçlar tarafından ilk müdahale yapılmamışsa araç kullanılamaz hale gelebiliyor." dedi. Özdemir, "Şoför seyir halindeyken yükselen dumanı fark edip duruyor, kaputu açtığında oksijenle temas eden ateş birden büyüyor ve dakikalar içinde tüm aracı sarıyor. Bu yüzden araçlarda yangın tüpü bulundurulması ve yangın büyümeden oksijenle temasının kesilmesi hayati önem taşıyor" dedi.

PERİYODİK BAKIM KRİTİK ÖNEME SAHİP

Araçlarda bulundurulan yangın tüplerinin yan yatabileceğini ve bu sebeple gazının boşalabileceğini belirten Özdemir, böyle bir durumla karşılaşmamak için yangın tüplerine senede en az bir kere bakım yapılması gerektiğini söyledi. Özdemir ayrıca araç sahiplerine, tüpleri 4 ila 5 yıl aralıklarda değiştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

ELEKTRONİK ALETLER ÖLÜM SAÇIYOR

Sıcak yaz aylarında araç içinde unutulan bazı eşyalar yangın riskini artırıyor. Özellikle çakmak, deodorant, powerbank gibi yanıcı veya basınçlı ürünler, araç içi sıcaklığın 50-60 derecenin üzerine çıkmasıyla patlamaya sebebiyet verebiliyor. Bu tür olayların her yıl tekrarlandığını kaydeden İkram Özdemir, araçlarını park eden sürücülerin bu ürünleri mutlaka yanlarına almalarını ya da gölgelik alanlarda muhafaza etmelerini önerdi.