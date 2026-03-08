Haberler Yaşam Haberleri Otomobili gasp eden şüpheli polis aracına çarpınca yakalandı! Sürücüye 454 bin TL para cezası
Giriş Tarihi: 8.03.2026 15:30

Konya’da sabaha karşe bir aracı tehdit yoluyla gasp edip kaçan şüpheli, polis aracına çarpınca yakalandı. Şüpheli Ali Özbek (34) gözaltına alınırken, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 454 bin 931 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, bu sabaha karşı merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Mengene Caddesi üzerinde meydana geldi. Yardım ister gibi bir aracı durduran şüpheli, yanında bulunan kutuyu göstererek içinde silah olduğunu söyleyip sürücüyü tehdit ederek aracı gasp edip, kaçtı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracı kısa süre içerisinde tespit ederek takibe aldı. "Dur" ihtarlarına rağmen kaçmaya devam eden sürücü, kovalamaca sırasında bir polis otosuna çarparak kaza yaptı. Şüpheli Ali Özbek yağma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından gözaltına alındı. Özbek'e ayrıca 9 ayrı trafik ihlalinden toplam 454 bin 931 TL idari para cezası uygulandı.

