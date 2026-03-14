Otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu

Olay, Kurtboğazı Barajı mevkisinde meydana geldi. Park halindeki otomobilin arka koltuğunda bir kişinin uzun süre hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan İ.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, çalışır durumdaki aracın egzozuna hortum bağlandığı ve hortumun bir ucunun araç içerisine uzatıldığı tespit edildi. İ.A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.