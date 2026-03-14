Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu
Giriş Tarihi: 14.03.2026 10:08

Otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde park halindeki bir otomobilde bulunan 55 yaşındaki kişi hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SENA UYANER SENA UYANER
Otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu
Olay, Kurtboğazı Barajı mevkisinde meydana geldi. Park halindeki otomobilin arka koltuğunda bir kişinin uzun süre hareketsiz durduğunu fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan İ.A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, çalışır durumdaki aracın egzozuna hortum bağlandığı ve hortumun bir ucunun araç içerisine uzatıldığı tespit edildi. İ.A.'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu
