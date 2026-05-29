Otomobilin çarptığı 1 yaşındaki Cumali hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.05.2026 15:45

Batman’da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki Cumali Gül, feci şekilde hayatını kaybetti.

NECDET ÇAKIR
Batman 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesi'nde Ö.A. idaresindeki 35 AHK 346 plakalı otomobil, 1 yaşındaki Cumali Gül'e çarptı. Ağır yaralanan Cumali için yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından mahallede büyük üzüntü yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Araç sürücü Ö.A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Minik Cumali'nin cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cansız bedeni morgdan alınan Cumali Gül, yakınları tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

