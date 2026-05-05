Otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti

Kaza 4 Mayıs akşamı Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı yan yolda meydana geldi. Motokurye Hakan Yenisolak motoru ile seyir halinde iken otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Motokuryeyi kanlar içinde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri Yenisolak'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Doktorlar 30 dakika duran kalbi çalıştırmak için uğraştı. Ancak Hakan Yenisolak kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu. Genç motokuryenin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Murada yapılan işlemlerin ardından cenazesi toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi. Cenazenin alınışı sırasında meslektaşları yalnız bırakmadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.