Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı

Giriş Tarihi: 28.04.2026

Mustafa KAYA
  • ABONE OL

İstanbul Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı motosiklet otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Pazar gecesi, Şişhane'de meydana gelen olayda Yusuf A'nın kullandığı araç, aynı yönde seyreden Rıdvan Acar'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, otobüs durağında bekleyen yayalara çarparak durabildi.

Acar ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Betül Ü. ile durakta bekleyen Nazlı Eylül A. ve Arda Y. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Diğer yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf A'nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A. 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

#İSTANBUL BEYOĞLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA