Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı

İstanbul Beyoğlu'nda otomobilin çarptığı motosiklet otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Pazar gecesi, Şişhane'de meydana gelen olayda Yusuf A'nın kullandığı araç, aynı yönde seyreden Rıdvan Acar'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosiklet, otobüs durağında bekleyen yayalara çarparak durabildi.

Acar ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan Betül Ü. ile durakta bekleyen Nazlı Eylül A. ve Arda Y. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Diğer yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf A'nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf A. 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.