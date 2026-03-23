Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı: Üst geçide 20 metre varmış!
Giriş Tarihi: 23.03.2026 12:53

Otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı: Üst geçide 20 metre varmış!

Eskişehir’de, üst geçide 20 metre mesafede yolun karşısına geçmek isteyen Fevzi Filiz’e (76) otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Filiz hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı: Üst geçide 20 metre varmış!
  • ABONE OL

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Zincirlikuyu Mahallesi Bursa-Eskişehir kara yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden Şahin D. (23) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Fevzi Filiz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Filiz metrelerce savruldu. Kazada Fevzi Filiz ile sürücü Şahin D. ve araçtaki Melih Sonay (23) yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fevzi Filiz Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, hafif yaralanan sürücü ve Melih Sonay ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fevzi Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

20 METRE VARMIŞ

Şahin D. ve Melih Sonay'ın ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu arada kazanın yaşandığı noktaya yaklaşık 20 metre mesafede üst geçit olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı: Üst geçide 20 metre varmış!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz