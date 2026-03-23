Otomobilin çarptığı yaya kurtarılamadı: Üst geçide 20 metre varmış!

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Zincirlikuyu Mahallesi Bursa-Eskişehir kara yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden Şahin D. (23) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Fevzi Filiz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Filiz metrelerce savruldu. Kazada Fevzi Filiz ile sürücü Şahin D. ve araçtaki Melih Sonay (23) yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fevzi Filiz Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, hafif yaralanan sürücü ve Melih Sonay ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fevzi Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.