Otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Kaza, Çağılhan ile Erçene mahalleri arasındaki yolda meydana geldi. Çağılhan mahallesinde yaşayan Nesimi Özdemir'e, karşıya geçmeye çalıştığı sırada süratli olduğu iddia edilen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Özdemir yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kalbi duran yaralıya olay yerinde kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, burada tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen Nesimi Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

