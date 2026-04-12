Otomobille çarpışan motosiklet durağa daldı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 12.04.2026 22:07 Son Güncelleme: 12.04.2026 22:08

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen trafik kazasıda 2 kişi yaralandı.

İHA
  • ABONE OL

Kaza, Kuştur Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 ZE 880 plakalı otomobilin sürücüsü İ.B., seyir halindeyken yolun sağında bulunan kumsal alana dönmek istedi.

Bu esnada aynı yönde ilerleyen 06 FNT 332 plakalı motosikletin sürücüsü G.Ö. ani manevra yaparak otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, kaldırıma çıktıktan sonra dolmuş durağına çarparak durabildi.

Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü G.Ö.'nün sol bacağının kırılırken, arkasında yolcu olarak bulunan Y.Ö. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz