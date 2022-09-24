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Giriş Tarihi: 24.9.2022 18:33 Son Güncelleme: 24.9.2022 19:08

İstanbul'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Pendik'te gece saatlerinde motosiklet i ile seyir halinde bulunan Alican Altun otomobile çarptıktan sonra geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti. Altun'a bir otomobilin çarpıp kaçtığı iddiası ortalığı karıştırdı. Hasarlı otomobilin sahibi  motosiklet sürücüsü Alican Altun’un yakınlarının saldırısına uğradı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 01.00'da Pendik Çınar Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde meydana geldi. Motokurye Alican Altun (22) iş çıkışı motosikletiyle evine döndüğü sırada caddede kaza yaptı. Kazada motosiklet metrelerce sürüklendi ve yol kenarındaki duvara çarptı. Kazayı görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Altun ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Polis tutanağına ve iddaya göre tek taraflı ve hız yapmaktan dolayı kazanın meydana geldiği kaydedilirken görgü şahitlerinin bir araç çarpıp kaçtı iddası ortalığı karıştırdı. İddia göre görgü tanığı, Alican Altun'un kullandığı motosiklete aynı yolda ilerleyen bir otomobilin çarpıp kaçtığını söyledi. Polis de bunun üzerine harekete geçti. Ekipler kaza yerinin yakınında bir sokakta tek farı kırık bir aracı buldu. Polis araçta inceleme yaparken Alican Altun'un yakınları ve arkadaşları sokağa geldi. Kalabalık grup aracın sahibine saldırmak istedi. Polis onları dağıtmak için havaya ateş açtı. Polis ekipleri hem olay yerinde hem de araçtaki incelemelerini tamamladı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İstanbul'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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