Otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 1’i çocuk, 6 yaralı

Kaza saat 10.00 sıralarında Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Sungurlu yönüne giden Kadir B. (36) yönetimindeki 06 EMD 233 plakalı otomobil, Çorum istikametinden Yozgat yönüne giden Mustafa A. (24) yönetimindeki 19 KY 295 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Kadir B. ve Mustafa A. ile her iki araçta bulunan Pınar B. (36), Deniz B. (6), Ali Efe H. (19) ve Furkan K. (24) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçların çarpıştığı, otomobilin takla attığı görüldü. Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.