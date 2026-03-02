Otomobille ticari araç kafa kafaya çarpıştı 1 kişi öldü

Kaza, saat 12.45 sıralarında Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Karşı istikametlerde ilerleyen hafif ticari araçla Ali Kahveci'nin kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobildeki hava yastıklarının açıldığı görüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Ali Kahveci araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Ecem Kahveci ile hafif ticari araç sürücüsü Sinan Özdemir yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kahveci, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Sinan Kahveci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.