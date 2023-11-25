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Giriş Tarihi: 25.11.2023

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Antalya'nın Kaş ilçesinde, Kalkan Karayolu üzerinde kontrolden çıkan Mahmut Tolga Aksoy'un kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek Yaşar Uçar'ın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada Mustafa Poyraz Aksoy (3) ölürken, sürücülerden Mahmut Tolga Aksoy (31) ve eşi İlknur Aksoy (29) ile birlikte 8 kişi yaralandı. Kayseri'de, Niğde yolu üzerindeki Kaytaş mevkiinde kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Muhammet Esat Şervanlı (24) hayatını kaybederken, sürücünün de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Önceki gün Denizli'nin Çardak ilçesinde turistleri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralılardan birinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 3'e yükseldi.

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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
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