Otomotivde 2025 rekoru: İhracat 41,5 milyar dolara ulaştı

ALMANYA'YA İHRACAT GEÇEN YIL YÜZDE 36 ARTTI

Geçen yıl ülke grubu pazarında en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya yüzde 36 artışla 6 milyar 612 milyon USD ihracat gerçekleştirildi. Yine geçen yıl Fransa'ya yüzde 17, İspanya'ya yüzde 36, Slovenya'ya yüzde 27, Belçika'ya yüzde 19, Romanya'ya yüzde 35 ihracat artışı, Hollanda'ya yüzde 16, Rusya'ya yüzde 52 ihracat düşüşü yaşandı. Aralık 2025 döneminde ise otomotiv ihracatında ilk sırada Fransa yer aldı. Fransa'ya ihracat yüzde 33 artışla 690 milyon USD oldu. Geçen yılın son ayında Almanya yüzde 8,5 ihracat artışı ve 469 milyon USD'lik ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar oldu. Üçüncü büyük pazar konumunda yer alan Birleşik Krallık'a yönelik ihracat da ise yüzde 10 artışla 355 milyon USD oldu. Aralık ayında önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 9, Romanya'ya yüzde 47, Belçika'ya yüzde 16, Suudi Arabistan'a yüzde 461, Avusturya'ya yüzde 55 ihracat artışı yaşanırken, İtalya'ya yüzde 20, ABD'ye yüzde 16, Hollanda'ya yüzde 20 ihracat düşüşü kaydedildi.