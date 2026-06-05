Otoparkçıya gözdağı kurşunu

İstanbul Beyoğlu'nda otoparkta çalışan Polat Y. yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan şüpheli tarafından silahla vurulup yaralandı. Polat Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyoğlu Tomtom Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi'nde yürüyen Polat Y. (24), arkasından yaklaşan şüpheli tarafından silahla bacağına iki el ateş edilmesi sonucu yaralandı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Polat Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin şeritle kapattığı caddede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.